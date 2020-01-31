شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: وفد اقتصادى كورى يزور القاهرة فى مارس.. وتوقيع مذكرات تفاهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور القاهرة خلال شهر مارس المقبل، وفد اقتصادى كورى رفيع المستوى، يضم عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال للمشاركة فى فعاليات منتدى الأعمال المصرى الكورى، واستعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، كما تتضمن الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين فى مجالات الدعم الفنى للصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدتها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع يون يوتشول سيفير كوريا الجنوبية بالقاهرة للترتيب للزيارة، وكذا الإعداد لزيارة وزيرة التجارة الكورية للقاهرة خلال شهر فبراير المقبل، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكوريا الجنوبية خلال المرحلة المقبلة.



وزيرة التجارة والصناعة تستقبل سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة

وقالت الوزيرة، إن هناك فرصاً استثمارية متميزة بالسوق المصرى أمام دوائر الأعمال الكورية خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتلبية احتياجات السوق المصرى والتصدير لأسواق دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرة إلى إمكانية الاستفادة من السوق الكورى كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول جنوب قارة آسيا وكذا استخدام السوق المصرى كبوابة لدخول الصادرات الكورية لأسواق دول القارة الإفريقية.

Advertisements

ولفتت "جامع"، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، إلى أهمية تعزيز التعاون الصناعى بين مصر وكوريا الجنوبية خاصة فى مجال نقل الخبرات الصناعية الكورية للصناعة المصرية وتبادل الخبرات المصرية والكورية فى مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى حرص الوزارة على حل كافة المشكلات والعوائق التى قد تواجه الاستثمارات الكورية بالسوق المصرى بهدف الحفاظ على ثقة دوائر الأعمال الكورية فى السوق المصرى باعتباره أحد المقاصد الاستثمارية بالمنطقة.



وزيرة التجارة تبحث ترتيبات زيارة وفد اقتصادى كورى لمصر

ومن جانبه أكد يون يوتشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، حرص بلاده على توسيع أطر التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والصناعى المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة باعتبارها دولة محورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيراً إلى أهمية ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة التى تربط مصر وكوريا إلى مشروعات تعاون ملموسة تصب فى مصلحة الاقتصادين المصرى والكورى على حد سواء.

وأشار "يوتشون"، إلى إمكانية التعاون بين البلدين فى مجال إنتاج السيارات الكهربائية فى مصر والتصدير للأسواق المجاورة خاصة وأن كوريا الجنوبية تمتلك خبرات كبيرة فى هذا الصدد.