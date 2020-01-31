الاقتصاد

النحاس يعزز المسار السلبي– تحليل -31-1-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عزز سعر النحاس مساره السلبي بتقديمه يوم أمس لإغلاق سلبي جديد دون مستوى 2.5500 ليدعونا ذلك لانتظار تسجيله لأهداف إضافية قد تبدأ من 2.4200, ارتداد مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 قد يجبر السعر على تشكيل بعض التذبذب الجانبي المؤقت ولننتظر تجميعه لعزم سلبي جديد ليسهل مهمة الوصول نحو الهدف المقترح.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5500 و 2.4200

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط  

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