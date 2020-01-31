شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكتسب عزم سلبي جديد– تحليل - 31-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسب سعر البلاتين مؤخرا عزم سلبي جديد بخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء ليزيد ذلك من فعالية الميل التصحيحي الهابط والذي يستهدف بدوره مستوى 950.00 و 915.00 على التوالي. نذكر بأن نجاح السعر بتجاوز الحاجز المستقر عند 1025.00 سيدعم محاولة تجديد التداولات الصاعدة والتي تستهدف بدورها مقاومة القناة الصاعدة الممتدة نحو 1066.00 تقريبا. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 1000.00 و 915.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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