الباوند مقابل الين يحوم قرب المقاومة-تحليل - 31-1-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر الزوج بتداولات يوم أمس لتشكيل ارتداد إيجابي جديد ليقترب بذلك من المقاومة المستقرة عند 143.10 والتي تشكل بدورها الحاد الفاصل ما بين تجديد المحاولات السلبية بثباتها, بينما اختراق السعر لهذا المقاومة سيؤكد استعادته للميل الصاعد من جديد.
حاليا وبثبات المقاومة المذكورة سابقا, سنستمر بترجيح التداولات السلبية والتي تستهدف بشكل أولي مستوى 141.40, أما نجاح السعر بالقفز فوقها فإن ذلك سيزيد من فرص استهدافه لمستويات إيجابية جديدة قد تبدأ من 143.75 وصولا نحو 145.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 143.10 و 141.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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