شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين لا يزال سلبي- تحليل - 31-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من بطء تداولات سعر الزوج الأخيرة وتذبذبه الأخير قرب الحاجز الأولي المتمركز عند 120.30 إلا أن ذلك لن يؤثر على مساره الرئيسي الهابط نظرا لتذبذبه بشكل عام دون المقاومة الرئيسية والممتدة حاليا نحو 121.05.

لذلك, سنبقى بانتظار تجميع السعر لعزم سلبي جديد ليسهل ذلك مهمة تشكيله لتداولات سلبية قوية ليتمكن من تسجيل الأهداف السلبية والتي تتمركز حاليا عند 119.40 و 118.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.30 و 119.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط