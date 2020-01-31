شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يحافظ على المسار الهابط- تحليل - 31-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الغاز بتداولات الفترة الأخيرة زحف سلبي جديد ليلامس بذلك مستوى 1.834 وليحافظ بذلك على استقراره ضمن محاور القناة الهابطة والموضحة بالرسم المرفق. نلاحظ أيضا تسلل المتوسط المتحرك 55 دون المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 1.983 ليؤكد بذلك احتجاز التداولات ضمن النطاق السلبي وليزيد من فرص استهداف السعر قريبا لمستوى 1.757 وصولا للدعم المستقر عند 1.623. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.880 و 1.757 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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