لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن 30 منطقة في القاهرة

كتب: ضياء السقا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن 30 منطقة، لمدة 8 ساعات، اعتبارا من التاسعة صباح يوم السبت الموافق 1 فبراير، وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم.

وقالت الشركة في بيان، إن الانقطاع نظراً لأعمال الصيانة و الإصلاحات داخل محطة مياه المرج، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق "منشية السد العالى بالكامل - أرض أبو رجيله ومشيخة العروبة - تقسيم أبو العز 1 و 2 - إسكانات النيل بمراحلها المختلفة - إسكانات أطلس بمراحلها المختلفة - أسبيكو القديم والجديد – المحمودية القديمة والجديدة - مساكن الجمهورية - مساكن إسكندرية 1 و 2 - مساكن الأهالى وخلف أسيبكو - عرب الجرعان - أرض الريان - تقسيم الأمل - مساكن النيل N - القاهرة د - القاهرة 2 - القاهرة و - القاهرة هـ - مساكن الدلتا - مساكن أطلس 1 و 2 و 3 - منطقة البركة الغربية و الشرقية - كفر أبو صير - حوض الطويل - حوض داود - كفر الباشا - الأمن المركزى -منطقة أبو حسام - منطقة الأباصيرى - منطقة الرزازین".

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وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما أكدت الشركة أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.