شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط يقفز مع إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت أسعار النفط اليوم الجمعة عقب خسائر حادة تكبدتها هذا الأسبوع، فى الوقت الذى عارضت فيه منظمة الصحة العالمية فرض قيود على السفر والتجارة فى إعلانها لحالة طوارئ عالمية بشأن تفشى فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين فى العام الماضي.

وتراجعت أسعار النفط أربعة % تقريبا حتى أمس الخميس هذا الأسبوع، لتبلغ أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر، قبل أن تتعافى اليوم الجمعة، فى ظل قلق المستثمرين والمتعاملين من كيفية تأثير انتشار الفيروس على الطلب على النفط ومنتجاته.

وقالت مارجريت يانج محللة السوق لدى سي.إم.سى ماركتس "قرار منظمة الصحة العالمية... الذى يعارض فرض قيود على السفر والتجارة ضد الصين عزز ثقة السوق، حتى على الرغم من إعلان المنظمة حالة طوارئ عالمية".

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 1.16 دولار إلى 59.45 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 2.5 % فى الجلسة السابقة. وما زال برنت منخفضا 2% فى الأسبوع.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 1.06 دولار إلى 53.20 دولار للبرميل، وتراجع عقد الخام 2.2 % أمس الخميس وانخفض 1.8 % حاليا فى الأسبوع.

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وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشى فيروس كورونا فى الصين، الذى أودى بحياة ما يزيد عن 200 شخص هناك وانتشر إلى نحو 18 دولة، يشكل حاليا حالة طوارئ صحية عامة.

وعلى الرغم من التعافى الذى شهدته الأسعار اليوم، فإن المحللين ما زالوا متحفظين ويحذرون من المزيد من المخاطر النزولية إذا واصل الفيروس الانتشار.

وقررت الحكومة الإيطالية تعليق جميع الرحلات الجوية بين إيطاليا والصين، وأوقفت شركات طيران من بينها إير فرانس وأمريكان إيرلاينز والخطوط الجوية البريطانية تسيير رحلات إلى مدن صينية.

وتلقت الأسعار الدعم أيضا من تقارير ذكرت أن السعودية بدأت مباحثات بشأن تقديم موعد الاجتماع القادم لبحث سياسة الإنتاج إلى أوائل فبراير شباط من مارس آذار بعد هبوط أسعار النفط فى الآونة الأخيرة.