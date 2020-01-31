شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف: الصادرات المصرية لم تتأثر بالتوترات في الدول المحيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه لا تأثير على الصادرات المصرية من التوترات في الدول العربية المحيطة، موضحا أن الاضطرابات لا تمنع وصول السلع إلى الأسواق بالخارج، ورغم إغلاق البنوك في دولة مثل لبنان إلا أن التصدير مستمر إلى بيروت بالاتفاق بين الطرفين ، وذلك لاستمرار تبادل السلع المختلفة .

وأوضح العربى في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، أن الأسواق العربية التي تحدث بها أزمات سياسية لا يمكن أن تتوقف عن الاستيراد خاصة للمنتجات الغذائية لسد حاجة السوق المحلى، وكثيرا ما يختار التجار الوقت المناسب في التصدير في حالة هدوء واستقرار الأوضاع على أراضى الدولة التي نصدر لها وأبرزها ليبيا والعراق ولبنان.

وأضاف، أن أزمة الصين لن تؤثر على التبادل التجارى بين البلدين، وانتشار الفيروس ليس له علاقة بتبادل السلع، وإنما بانتشار تواجد الأفراد في المناطق المزدحمة .

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وعلى جانب آخر، قال أن السوق المصرى سيشهد انخفاض في الأسعار مع الانتهاء من انشاء البورصات السلعية بنهاية العام الجارى 2020، موضحا أن البورصات السلعية ستعمل على تحديد حجم وكميات الإنتاج من كل سلعة وطبيعة جودتها وأسعارها المقرره للمستهلك.

من الجدير بالذكر، أن المهندس إبراهيم العربى أعلن في تصريحات سابقة عن انشاء البورصات السلعية من خلال شركة مساهمة برأس مال 100 مليون جنيه ، وبمشاركة البنوك وعدد من الجهات المعنية ومنها اتحاد الغرف الذى ساهم بنحو 10% من المبلغ .