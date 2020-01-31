شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يواجه عوامل متعارضة – تحليل - 31-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الدولار مقابل الفرنك ضغط سلبي يوم أمس ليكسر مستوى 0.9712 ويستقر دونه، حيث شكّل المتوسط المتحرك 50 حاجز مقاومة قوي أمام السعر، ليعيق السيناريو الصاعد المقترح في تقاريرنا الأخيرة.

بالمقابل، نلاحظ أن السعر يرسم نموذج رأس وكتفين مقلوب قيد التشكل حالياً، تم توضيحه في الصورة الفرعية، مما يعني بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الصاعد وتحقيق مكاسب جديدة خلال الجلسات القادمة.

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من هنا، فإن التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن اختراق 0.9765 سيكمل النموذج المذكور ويقود السعر لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 0.9836، وتمتد إلى 0.9915، بينما كسر 0.9680 سيلغي التركيبة الإيجابية المقترحة ويضغط على السعر للانخفاض نحو 0.9588 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9650 والمقاومة 0.9780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير