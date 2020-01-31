شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يقترب من الهدف – تحليل - 31-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الميل الهابط ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 0.6670، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، ليدعم فرص استمرار الموجة الهابطة خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 0.6615 كهدف سلبي تالي.
وبالتالي، سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 0.6820 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6670 والمقاومة 0.6750
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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