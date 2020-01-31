شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحاول التعافي – تحليل - 31-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ملحوظة بعد الاقتراب من هدفنا المنتظر عند 56.00، ليتحرك فوق حاجز 58.00 الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك فقد عزمه الإيجابي ليظهر تشبع في الشراء الآن، مما يدعم فرص الارتداد هبوطاً لاستئناف المسار الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 56.00 بشكل رئيسي.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط التي تنتظم داخل القناة الهابطة الموضحة بالصورة ما لم يتم اختراق مستوى 59.60 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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