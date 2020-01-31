شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يلامس الهدف – تحليل - 31-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بملامسة هدفنا المنتظر عند 51.80 وارتد صعوداً من هناك، حيث يشكّل هذا المستوى دعم قوي أمام السعر، والذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% لكامل الارتفاع الذي تم قياسه من 42.61 إلى 66.58، ليفسّر أسباب الارتداد الصاعد الحالي.

من جهة أخرى، نلاحظ أن السعر يتحرك داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، بينما يدخل مؤشر ستوكاستيك مناطق التشبع في الشراء الآن.

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وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن تجاوز 51.80 سيدفع السعر إلى 50.00 كمحطة رئيسية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 54.60 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.00 والمقاومة 54.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط