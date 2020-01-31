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الفضة تتعافى – تحليل - 31-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة اختراقاً واضحاً لمستوى 17.60 واستقر فوقه، ليوقف الضغط السلبي الذي تعرّض له في الجلسات الماضية ويفتح الطريق أمام استئناف الاتجاه الصاعد، بانتظار زيارة مستوى 18.38 كهدف إيجابي أول.

 

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 17.60 والثبات دونه من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.20

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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