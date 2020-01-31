شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض مجدداً – تحليل - 31-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الذهب ضغط سلبي ملحوظ مساء يوم أمس ليكسر مستوى 1575.90 ويستقر دونه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط، خصوصاً وأن هناك ملامح نموذج قمة مزدوجة على الأطر الزمنية اللحظية.

بالمقابل، يقدّم المتوسط المتحرك 50 دعم إيجابي للسعر، إلى جانب وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، مما يدعم فرص استمرار التحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة.

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وبالتالي، فإن هذا التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن اختراق 1575.90 والثبات فوقه من جديد سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1611.20، بينما كسر 1563.35 سيكمل تشكيل النموذج السلبي المذكور ويضغط على السعر لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1554.10 وتمتد إلى 1536.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1555.00 والمقاومة 1590.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير