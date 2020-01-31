شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يقترب من الهدف – تحليل - 31-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية يوم أمس ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 1.3233، ويظهر بعض الميل الهابط الطفيف متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما يحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لمواصلة الارتفاع خلال الفترة القادمة، واختراق 1.3233 سيدفع السعر إلى 1.3320 كمحطة رئيسية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1.3180 يعتبر عامل سلبي سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3140 والمقاومة 1.3280

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد