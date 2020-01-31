شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يرتكز على الدعم – تحليل - 31-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس زوج الدولار مقابل الين دعم القناة الصاعدة وارتد صعوداً ليقترب من المقاومة المحورية 109.33، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بالضغط سلباً على السعر، بينما يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 108.40 مبدئياً، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون مستوى 109.33.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.40 والمقاومة 109.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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