شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق بعض المكاسب – تحليل - 31-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليختبر حاجز 1.3100، يرافقه دخول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، مما يدعم فرص الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.3150 والثبات بإغلاق يومي فوقه، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي المتوقع يتواجد عند 1.2920.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط