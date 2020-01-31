شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يختبر المتوسط المتحرك – تحليل - 31-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية طفيفة يوم أمس ليختبر المتوسط المتحرك 50، ويبدأ اليوم بميل هابط في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع سلبي ننتظر أن تحفز السعر على تحقيق مزيد من الانخفاض.

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 1.0985 وتمتد إلى 1.0880، بينما يتطلب تحقيقها الثبات دون مستوى 1.1085.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0940 والمقاومة 1.1085

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط