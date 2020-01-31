بالأرقام.. تفاصيل 11 اتفاقية بترولية تم توقيعها خلال يناير الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ عدد الاتفاقيات البترولية التى وقعتها وزارة البترول والثروة المعدنية مع المستثمرين والشركاء الأجانب منذ شهر يوليه من العام 2014 وحتى الأن 82 اتفاقية بترولية ، وخلال شهر يناير الجاري وقع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا 11 اتفاقيات بترولية للبحث عن البترول والغاز الطبيعى وإنتاجهما بمنطقتى البحر المتوسط والصحراء الغربية. وكانت تفاصيل تلك الاتفاقيات كالتالى. 1-منطقة شرق حورس بالصحراء الغربية باستثمارات 5ر24 مليون دولار ومنحة توقيع 23 مليون دولار لحفر 5 آبار. 2-منطقة أبو سنان بالصحراء الغربية باستثمارات 8ر7 مليون دولار ومنحة توقيع مليون دولار لحفر 3 آبار. 3-منطقة غرب الفيوم بالصحراء الغربية باستثمارات 7ر24 مليون دولار ومنحة توقيع 27 مليون دولار لحفر 6 آبار. 4-منطقة بدر -2 وبدر -17 بالصحراء الغربية باستثمارات 60 مليون دولار ومنحة توقيع 10 مليون دولار لحفر 9 آبار. 5- تعديل بمنطقة غرب كنايس بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 5ر5 مليون دولار ومنحة توقيع 4 مليون دولار لحفر بئرين. Advertisements 6- تعديل بمنطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 8ر20 مليون دولار ومنحة توقيع 6 مليون دولار لحفر 8 آبار. 7-منطقة امتياز الفنار البحرية بالبحر المتوسط مع شركة إيجاس وشركتى شل وبتروناس باستثمارات حدها الأدنى حوالى 129 مليون دولار ومنحة توقيع 3 مليون دولار لحفر بئرين. 8-منطقة امتياز شمال سيدى جابر البحرية بالبحر المتوسط مع شركة إيجاس وشركتى شل وبتروناس باستثمارات حدها الأدنى حوالى 180 مليون دولار ومنحة توقيع 10 مليون دولار لحفر 3 آبار. 9-تعديل سعر الغاز بمنطقة امتياز البرج البحرية بالبحر المتوسط . 10- 452.3 مليون دولار ومنح توقيع حوالى 84 مليون دولار الحد للاستثمارات للاتفاقيات الـ9. 11-حفر 4 آبار بمنطقة شمال شرق العامرية البحرية باستثمارات حدها الأدنى 220 مليون دولار ومنحة توقيع 10 ملايين دولار. 12- حفر 3 آبار بمنطقة شمال مراقيا البحرية باستثمارات حدها الأدنى 112 مليون دولار ومنحة توقيع 7 ملايين دولار .

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