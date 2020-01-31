شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة تجار السيارات: 3 أسباب وراء انخفاض الأسعار وفرصة جيدة للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار سيارات مصر، أن أسعار السيارات تشهد تحركات نحو الانخفاض في الأسواق بصورة ملحوظة، وذلك نتيجة عدة عوامل أبرزها الانخفاض المتتالى فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التي تخفض من الرسوم الجمركية إلى الصفر " زيرو جمارك “، وأخيرا الأسعار التنافسية بين الأنواع المختلفة حاليا فى الأسواق.

ودعى أبو المجد فى تصريح خاص لـ " الخليج 365" ، المستهلكين للشراء خلال الفترة الحالية والاستفادة من العروض التي تعلنها مختلف المعارض على الأنواع المطروحة بالأسواق، موضحا أن هناك تنافس سعرى بين الأنواع اليابانية والكورية، أدى إلى انخفاض الأنواع الجيدة مقاربة للأنواع الأقل ، ولابد أن يلامس المستهلك هذا الانخفاض السعرى حاليا للاستفادة من أفضل الأسعار وأجود الأنواع .

وأوضح، أن أزمة كورورنا فى الصين لن تؤثر على قطاع السيارات ، حيث أن العلاقات التجارية مستمرة وليس لها علاقة بانتشار الفيروس .

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يذكر أن أسعار الدولار شهدت انخفاض متتالى أمام الجنيه على مدار الأسبوعين الماضيين ، وهو ما ظهر سريعا على انخفاض أسعار السيارات بفئتها المختلفة بالأسواق ، ووفقا لأخر الأسعار المعلنه للدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 30-1-2020، في معظم البنوك، شهدت انخفاضا طفيفا فى بعض البنوك بمقدار قرشين، وذلك مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأربعاء، حيث سجل سعره فى البنك المركزى عند 15.74جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.