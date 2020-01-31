شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو أسعار المنتجين في استراليا يتوافق مع التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، متوافقة بذلك مع التوقعات التي أشارت لذلك، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.4% مقابل 1.6% في القراءة السنوية السابقة للربع الثالث.

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