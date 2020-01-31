شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع تراجع مبيعات التجزئة في اليابان بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 4.5% في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، دون التوقعات عند 1.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 2.6% مقابل 2.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.7%.

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