شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شركات عالمية تدرس تطوير شركة النقل والهندسة وإنشاء مصنع إطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أسامة مهدى نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن تلقي عرضين من شركتين عالميتين من أوروبا متخصصتين فى صناعة إطارات السيارات، لإعداد دراسة جدوى لإقامة مصنع اطارات سيارات جديد بشرة النقل والهندسة ، إحدى الشركات التابعة .

وأضاف أسامه مهدى لـ" الخليج 365"، أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نتنظر عرضًا ثالثًا من شركة عالمية من شرق أسيا بحيث يتم المفاضلة بين العروض المقدمة ، واختيار أحد الروض لإجراء الدراسة حول المصنع الجديد ، لافتًا أن الدراسة هى من ستحدد نوعية الإطارات التى سيتم تصنيعها ومقاسات تلك الإطارات ولأي أنواع من السيارات .

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أوضح أن الدراسة ستحدد المكان الذى سيتم إقامة المصنع الجديد فيه ، ولا سيما أن مصنع اطارات شركة النقل والهندسة حاليا داخل الكتلة السكنية، مؤكدا: أنه فور إجراء الدراسة سيتم اختيار شركة عالمية للدخول فى شراكة فى المصنع الجديد ، بما يضمن حصة سوقية مناسبة بجانب التصدير .

جدير بالذكر أن صادرات شركة النقل والهندسة بلغت خلال العام المالى الماضى نحو 4.744 مليون جنيه ، مقارنة بصادرات بلغت 1.780 مليون جنيه العام المالى 2017-2018، وتعمل الشركة فى تصنيع اطارات السيارات.