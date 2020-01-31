شكرا لقرائتكم خبر عن 9 سلع ارتفعت صادراتها في نوفمبر الماضى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التجارة الخارجية الأحدث لشهر نوفمبر الماضي، حيث بلغت القيمة الاجمالية للصادرات خلال شهر نوفمبر الماضي فقط نحو 2.37 مليار دولار، مقابل 2.39 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2018 بنسبة تراجع بلغت 0.8%.

وضمت قائمة أهم السلع التي ارتفعت صادراتها خلال في شهر نوفمبر الماضي نحو 9 بنود، وهي كالتالي:

- 349.8 مليون دولار الصادرات المصرية من منتجات البترول نوفمبر الماضي، مقابل 200 مليون دولار نوفمبر 2018، بارتفاع 74.8%.

- 64.4 مليون دولار الصادرات المصرية من عجائن ومحضرات غذائية نوفمبر الماضي، مقابل 53.5 مليون دولار نوفمبر 2018، بارتفاع 20.3%.

- 30 مليون دولار صادرات من فواكه طازجة نوفمبر الماضي، مقابل 25 مليون دولار نوفمبر 2018، بارتفاع 19.5%.

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- 22.9 مليون دولار صادرات أدوية ومحضرات صيدلة نوفمبر الماضي، مقابل 16.1 مليون دولار نوفمبر 2018، بارتفاع 41.7%.

- 20.7 مليون دولار صادرات من بلاط وأدوات صحية وخزفية نوفمبر الماضي، مقابل 20.4 مليون دولار نوفمبر 2018، بارتفاع 1.4%.

- 20 مليون دولار صادرات من صابون ومحضرات تنظيف نوفمبر الماضي، مقابل 19.1 مليون دولار نوفمبر 2018 بارتفاع 4.5%.

- 13.6 مليون دولار صادرات من مصنوعات من لدائن نوفمبر الماضي، مقابل 12.2 مليون دولار نوفمبر 2018، بارتفاع 11.5%.

- 13.6 مليون دولار صادرات فول سوداني نوفمبر الماضي، مقابل 12.2 مليون دولار نوفمبر 2018، بارتفاع 4.1%.

- 14.4 مليون دولار صادرات بصل طازج نوفمبر الماضي، مقابل 7.5 مليون دولار نوفمبر 2018، بارتفاع 93.1%.