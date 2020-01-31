شكرا لقرائتكم خبر عن 5 % نموا في عدد المصارف.. والشرقية الثالثة بـ408 بنوك والان نبدء بالتفاصيل
وكشفت الإحصائيات المالية الحديثة الصادرة من مؤسسة النقد السعودي ساما، والتي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها عن تصدر منطقة الرياض مناطق المملكة بـ626 مصرفا مستحوذة على 30.1 % من نسبة الفروع، وجاءت منطقة مكة المكرمة ثانيا بنسبة 21.2 % بـ442 مصرفا، وجاءت الشرقية ثالث مناطق المملكة في عدد المصارف بنحو 408 مصارف مستحوذة على 19.6%.
وبحسب الإحصائية حول أنواع البنوك الرئيسية في المملكة يوجد نحو 25 مصرفا وبنكا في جميع المناطق منها 14 بنكا أجنبيا لها فروع بالسعودية.
ووفقا للإحصائية تصدر بنك الإمارات دبي الوطني بتواجد 4 فروع، ثم جاء بنك الخليج الدولي وبنك الكويت الوطني وبنك أبو ظبي الأول بعدد 3 فروع لكل بنك، وتتواجد بعض البنوك الأجنبية الأخرى في المملكة بفرع واحد.
وفيما يختص بالبنوك المحلية فاستحوذت 3 بنوك على ما يقارب 62% من إجمالي عدد فروع المصارف العاملة بالمملكة، تصدرها مصرف الراجحي بعدد 544 فرعا وباستحواذ 26.2%، وجاء البنك الأهلي ثانيا بـ 434 فرعا بنسبة استحواذ 21%، ثم بنك الرياض ثالثا بنسبة 15% بقرابة 310 فروع.
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