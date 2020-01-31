شكرا لقرائتكم خبر عن منصة تفاعلية بأسماء النطاقات في «بيبان» والان نبدء بالتفاصيل
وقدمت الهيئة من خلال المنصة نماذج تطبيقية وشروحات عملية لآلية استفادة المنشآت التجارية من خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية (المختومة بـ«السعودية» أو sa)، التي تقدمها الهيئة مجانا من خلال البوابة الإلكترونية، بالإضافة إلى توضيح مزايا تسجيل أسماء النطاقات السعودية، وأثرها في تعزيز حماية وموثوقية الحضور الإلكتروني للمنشآت على شبكة الإنترنت، وما تقدمه الهيئة من خدمات متعددة بما فيها الدعم الفني للجهات المسجلة.
يشار إلى أن إجمالي عدد النطاقات السعودية المسجلة بلغ 63،651 نطاقا مسجلا بنهاية عام 2019م، بزيادة تصل إلى 10% عن إجمالي التسجيل في العام السابق، وهو ما يعود إلى التوجه نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات، والتطور الذي يشهده سوق التجارة الإلكترونية.
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