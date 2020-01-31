شكرا لقرائتكم خبر عن منصة تفاعلية بأسماء النطاقات في «بيبان» والان نبدء بالتفاصيل

تشارك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في ملتقى بيبان الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وذلك عبر منصة تفاعلية متخصصة للتعريف بخدمات أسماء النطاقات السعودية التي تقدمها «هيئة الاتصالات»، وإيضاح أهم ما تتميز به أسماء النطاقات السعودية، ودورها في دعم المتاجر الإلكترونية وتنمية سوق التجارة الإلكترونية محليا، بالإضافة إلى دورها في تعزيز الثقة والمصداقية لدى المستخدم.

وقدمت الهيئة من خلال المنصة نماذج تطبيقية وشروحات عملية لآلية استفادة المنشآت التجارية من خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية (المختومة بـ«السعودية» أو sa)، التي تقدمها الهيئة مجانا من خلال البوابة الإلكترونية، بالإضافة إلى توضيح مزايا تسجيل أسماء النطاقات السعودية، وأثرها في تعزيز حماية وموثوقية الحضور الإلكتروني للمنشآت على شبكة الإنترنت، وما تقدمه الهيئة من خدمات متعددة بما فيها الدعم الفني للجهات المسجلة.

يشار إلى أن إجمالي عدد النطاقات السعودية المسجلة بلغ 63،651 نطاقا مسجلا بنهاية عام 2019م، بزيادة تصل إلى 10% عن إجمالي التسجيل في العام السابق، وهو ما يعود إلى التوجه نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات، والتطور الذي يشهده سوق التجارة الإلكترونية.