شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لدعم المشروعات الصناعية واللوجيستية للمنشآت الصغيرة والان نبدء بالتفاصيل

وقّع صندوق التنمية الصناعية السعودي أمس الأول، اتفاقية تعاون مشتركة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، لدعم المشاريع الصناعية واللوجيستية للشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم المعجل، ومحافظ «منشآت» المهندس صالح الرشيد.

جاء ذلك على هامش ملتقى «بيبان الرياض»، الذي يستمر 4 أيام لتقديم فرص استثمارية جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف الاتفاقية الموقّعة بين الصندوق الصناعي و«منشآت» إلى دعم المشاريع الصناعية واللوجيستية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال التعاون في الجهود المبذولة في مجالات التعليم والمعرفة من خلال تقديم ورش العمل وبرامج الدعم.

وتدعم الاتفاقية مشاركة الصندوق الصناعي في برنامج «نمو السعودية» التابع لـ «منشآت» من خلال منتج «تحفيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواعدة»، الذي يقدمه الصندوق ضمن برنامج «آفاق» لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة من الخدمات الاستشارية والحوافز التشجيعية لتمكين روّاد الأعمال.

وتشمل الاتفاقية مشاركة «منشآت» في تقديم ورش عمل برنامج «كيف تبدأ مشروعك الصناعي؟»، الذي ينظمه الصندوق الصناعي، ويتضمن البرنامج سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية الموجهة لشباب وفتيات الأعمال المهتمين بتطوير أفكارهم الاستثمارية.