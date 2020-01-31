شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مراحل لاكتمال مشروع العداد الذكي والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن مشروع استبدال العدادات الحالية بالعدادات الذكية سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وأن الفترة المقبلة ستشهد بدء المرحلة الأولى، وفقاً للخطط التنفيذية والجدول الزمني المعتمد لتركيب 10 ملايين عداد ذكي. وأوضحت «السعودية للكهرباء» أن المرحلة الثانية ستشمل ربط أنظمة الاتصالات، وصولاً إلى المرحلة الثالثة والأخيرة بربط أنظمة الفوترة، مشيرة إلى أنه لن يترتب على المشترك أي تكاليف جراء استبدال العداد الحالي بالعداد الذكي، وأنها ستتواصل مع المشتركين دورياً لاطلاعهم على سير مراحل المشروع، وكل خدمات وتطبيقات العدادات الذكية بعد اكتمال المرحلة النهائية للمشروع.

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