«الاحتياطي» لا يرى انتعاشاً حاسماً في الصناعات التحويلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن تفشي فيروس كورونا مسألة خطيرة جداً، متوقعاً أن يكون له بعض التأثير في الاقتصاد الصيني، على الأقل في الأجل القصير، مشيراً إلى أن المجلس يراقب عن كثب تأثيرات تفشي الفيروس.

وأضاف باول، خلال مؤتمر صحفي عقب قرار تثبيت الفائدة، إن هناك انخفاضاً مستداماً في الشكوك التي تحيط بالسياسة التجارية لأمريكا، وإن من شأن ذلك أن يدعم الاقتصاد بمرور الوقت، وقال: «بعض الشكوك التي تحيط بالتجارة تضاءلت مؤخراً، وهناك علامات على استقرار النمو العالمي».

ووفقاً لباول فإن «الاحتياطي الفيدرالي يتوقع أن يتحرك التضخم إلى مستويات أكثر قرباً من 2% على مدار الأشهر القليلة القادمة»، كذلك، أشار إلى أن مجلس الاحتياطي «لا يرى حتى الآن انتعاشاً حاسماً لقطاع الصناعات التحويلية».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة من دون تغيير في أول اجتماعاته للسياسة النقدية هذا العام، وأشار مسؤولون إلى أن نمو الاقتصاد الأمريكي مستمر بوتيرة معتدلة وإلى سوق «قوية» للوظائف.

وقالت اللجنة صانعة السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي في بيان، إن قرار الإبقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة في نطاق بين 1.50 في المئة و1.75 في المئة اتخذ بالإجماع. وأضافت قائلة «مكاسب الوظائف متينة... ومعدل البطالة يبقى منخفضاً».



لا تغيير يذكر

ولا يتضمن بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي تغييراً يذكر عن بيانه الذي أصدره بعد اجتماعه في ديسمبر/ كانون الأول، إذ قال إن سعر فائدة الأموال الاتحادية الحالي «ملائم لدعم توسع مستدام للنشاط الاقتصادي»، بما في ذلك نمو مستمر في الوظائف وزيادة في التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 2 في المئة.

ولم يشر البيان بشكل محدد إلى المخاطر الاقتصادية النابعة من تفشي فيروس كورونا مؤخراً، في الصين والذي أدى إلى مخاوف من مزيد من التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ولم يقدم مجلس الاحتياطي توجهاً جديداً بشأن برنامجه الحالي لشراء ما قيمته 60 مليار دولار شهرياً من أذون الخزانة الأمريكية لضمان سيولة كافية في الأجل القصير في أسواق التمويل المصرفي.

وفي قرار ذي صلة، زاد مجلس الاحتياطي الفائدة التي يدفعها للبنوك على فائض الاحتياطيات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 1.60 في المئة، وهو تعديل فني يقول مسؤولون إنه ضروري للإبقاء على سعر فائدة الأموال الاتحادية حول منتصف النطاق المستهدف. (وكالات)