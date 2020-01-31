شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات تشاورية فى أول زيارات وزيرة التجارة مع اتحاد الغرف الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع تعقد اجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد مساء الثلاثاء 4 فبراير المقبل، فى أولى لقائها مع الغرف التجارية، لافتا إلى أنه لقاء تعارف بين الوزيرة بعد توليها حقيبة التجارة والصناعة 22 ديسمبر الماضى.

وأضاف العربى، فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 "، أن مجلس إدارة الاتحاد سيعرض على الوزيرة سير عمل الاتحاد بمختلف الشعب والتعرف على أبرز النقاط التي تحتاج إلى حلول خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الطرق المطروحة لإزالة كافة العوائق أمام المستوردين والمصدرين، والتحدث حول كيفية الاستفادة من التغيرات الاقتصادية لصالح السوق المحلى والذى يعتبر انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مقدمة هذه التغيرات لدعم الأسعار لدى المواطنين.

وأوضح، أن أسعار السلع لن تنخفض حاليا بعد انخفاض الدولار، إلا أنه من المتوقع أن يشعر المستهلك بهذا الانخفاض مارس المقبل بعد استقرار سعر الصرف، إلا أن الفترة الحالية تشهد انخفاضات كثيرة بمبادرات من التجار والمصانع لدعم المستهلك المحلى، والتى ظهرت فى صورة عروض للتخفيضات.

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وكان المهندس إبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، صرح أمس أنه يجرى حاليا تأسيس شركة لإنشاء البورصات السلعية فى مختلف المحافظات برأس مال 100مليون جنيه، الموجود حاليا 10 مليون ويساهم فى الشركة عدد من البنوك وعدة جهات أخرى وشارك اتحاد الغرف بقيمة 10%.

وأضاف، سيتم إنشاء فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وستقوم البورصة بتقييم السلعة وكمياتها، ووقت التوريد لها، ونوعيتها من حيث الجودة، وسنكون هناك معلومات يومية عن السلعة وكمياتها وإضافة أسعار النقل الخاصة بكل سلعة ثم إعلان الأسعار.

وأوضح أن البورصة السلعية ستكون مثل بورصة الأوراق المالية، والفرق هو التعامل على السلع وليس الأوراق المالية، ومن المتوقع الانتهاء من البورصة السلعية نهاية العام الجارى 2020.