شكرا لقرائتكم خبر عن 86 ألف طن تراجع بمعدلات استهلاك الغاز الطبيعى فى نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية، تواصل تراجع معدلات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغت نحو 3 ملايين و533 ألف طن، مقارنة بـ3 ملايين و619 ألف طن خلال نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ نحو 86 ألف طن.

ورصدت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تراجع الاستهلاك من الغاز الطبيعي صاحبه أيضا تراجع في الاستهلاك للمنتجات البترولية الأخرى، وسجلت في شهر نوفمبر الماضي نحو مليوني و386 ألف طن، مقابل مليوني و542 ألف طن في الشهر المماثل من العام السابق، بفارق نحو 156 ألف طن.



البوتاجاز

وأشارت بيانات جهاز الاحصاء إلى انخفاض طفيف في استيراد البوتاجاز خلال نوفمبر الماضي، حيث بلغت نحو 185 ألف طن، مقابل 201 ألف طن في نفس الشهر من عام 2018، بتراجع بلغ نحو 16 ألف طن، كما سجلت معدلات الاستهلاك من البوتاجاز نحو 294.5 ألف طن في نوفمبر الماضي، مقابل 313 ألف طن في نفس الشهر من عام 2018، بفارق تراجع بلغ نحو 18.5 ألف طن، فيما تراجع حجم الإنتاج من البوتاجاز في نوفمبر الماضي ليصل إلى 119.7 ألف طن، مقابل 153 ألف طن خلال نفس الشهر من عام 2018، بتراجع بلغ نحو 33.3 ألف طن.

أما بالنسبة للسولار، فقد سجل استهلاك السولار في نوفمبر الماضي نحو 974 ألف طن، مقابل مليون و39 ألف طن خلال نفس الشهر من عام 2018، بفارق تراجع بلغ نحو 65 ألف طن، بينما ارتفع الإنتاج من السولار خلال نوفمبر الماضي ليصل إلى 598 ألف طن، مقابل 553 ألف طن خلال نفس الشهر من عام 2018، بزيادة بلغت 45 ألف طن.