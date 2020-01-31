شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات: تأجيل صادرات البرتقال إلى الصين لن تؤثر على المعروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، أن البرتقال لن يتأثر بتأجيل الصين لواردتها من مصر خاصة وأننا قاربنا على الانتهاء من الموسم الشهر المقبل، وأن المصدرون انتهوا بنسبة كبيرة من تعاقداتهم على التصدير بالخارج منذ بدء موسم الشتاء.

وأضاف نجيب فى تصريح خاص لـ " الخليج 365" ، أن هناك أسواق تصديرية بديلة عن الصين من الممكن أن نلجأ إليها لمضاعفة الصادرات المصرية وأهمها أفريقيا، فهناك الكثير من الدول الإفريقية التي تستورد معظم منتجاتها الغذائية من الخارج، ولابد أن يستغل المصدرون الفرصة لدعم الصادرات المصرية ومنها الموالح بعد تأجيل الصين لواردتها من البرتقال واليوسفى المصرى.

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وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات، إلى أن أسعار البرتقال المصرى فى السوق المحلى منخفضه حيث يبلغ سعر الكيلو للجملة من 3 إلى 4.5 جنيه، وللمستهلك يتراوح من5 إلى 6 جنيهات كحد أقصى فى سعر الكيلو.

وكان مصطفى النجارى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، قال لـ " الخليج 365" ، أن تراجع الكميات المصدرة من البرتقال المصرى إلى الصين سيؤدى إلى زيادة المعروض فى السوق المحلى وانخفاض أسعاره للمستهلك خلال الفترة المقبلة، حيث أجلت الصين تعاقدتها فى كميات البرتقال المصرى نتيجة اغلاق المطاعم والنوادى والمحال التجارية بها، تخوف من انتشار فيروس كورونا واصابة المواطنين فى المناطق المزدحمة.

وقال النجارى، أن مصر تصدر سنويا قرابة 217 ألف طن من البرتقال إلى السوق الصين، ويبحث المجلس أسواق غزو أسواق بديلة لتصدير البرتقال وعدم توقف الكميات المستهدفة منه خلال العام الجارى، خاصة وأن السوق المحلى به كميات كبيرة من المعروض تكفى وتفيض حاجة المستهلكين.