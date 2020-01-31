شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتخلص من خسائرها وتنهي التعاملات على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخلصت الأسهم الأمريكية من الخسائر التي سجلتها في بداية الجلسة وتحولت إلى الارتفاع مدعومة بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا بعد الكشف عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الأخير من العام الماضي.



يأتي ذلك ذلك رغم تصاعد القلق من فيروس كورونا عقب إعلان منظمة الصحة العالمية اعتبار الفيروس حالة طواريء دولية.



وكشفت الحكومة الصينية عن وفاة 171 شخصا وإصابة اكثر من ثمانية آلاف آخرين في البلاد بفيروس "كورونا"، كما أعلنت الولايات المتحدة ظههور حالة جديدة انتقل إليها الفيروس من حالة أخرى لأول مرة في البلاد.



وكانت بيانات حكومية قد أظهرت تحقيق القراءة الألولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا بنسبة 2.1% في الربع الرابع من عام 2019 مقارنة بتوقعات بنمو نسبته 1.9%، فيما تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد بسبعة آلاف إلى 216 ألفا خلال الأسبوع الماضي.

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وفي سوق الخام، انخفض خام "ويست تكساس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بنسبة 2.2% وأغلق عند 52.14 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ السابع من أغسطس/آب، وسجل أعلى سعر عند 53.2 دولار وأقل سعر عند 51.6 دولار.



اما "برنت"، فقد انخفض بنسبة 2.5% إلى 58.29 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.6 دولار وأقل سعر عند 57.7 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 125 نقطة) إلى 28859 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28879 نقطة، وأقل مستوى عند 28479 نقطة.



واررتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 9299 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9303 نقاط وأقل مستوى عند 9185 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل عشر نقاط) إلىى 3283 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3286 نقطة وأقل مستوى عند 3242 نقطة.