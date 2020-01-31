شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تغلق على انخفاض مع احتدام القلق من الفيروس الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الخميس متاثرة من استمرار المخاوف في الأسواق العالمية من الفيروس الصيني وانتشاره بشكل متسارع.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار فيروس كورونا حالة طواريء صحية دولية ودعت الحكومات حول العالم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات لاحتواء المرض.



وارتفع عدد ضحايا كورونا في الصين إلى 171 ششخصا ككما أصيب نحو 8200 شخص، كما أعلنت الولايات المتحدة أول إصابة انتقلت كدعوى من شخص آخر.

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ويخشى محللون من تأثير حاد للفيروس الصيني على الاقتصاد العالمي وتكبده خسائر فادحة فضلا عن تغيير خطط الإنفاق الحكومي من جانب العديد من الدول من أجل تركيز النفقات على إجراءات الرعاية الصحية.



ولا تزال الأسواق في انتظار تأكيد الالتزام الصيني بزيادة المشتريات من السلع الزراعية الأمريكية بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الموقع منتصف هذا الشهر.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 1.2% إلى 3.79 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 3.85 دولار وأقل سعر عند 3.78 دولار.