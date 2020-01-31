الأسهم العالمية تحت ضغط البيانات وانتشار فيروس الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات أمس الخميس، مع تدفق نتائج أعمال الشركات وعقب إعلان بيانات اقتصادية، ومراقبة تطورات فيروس كورونا.وكشفت بيانات اقتصادية نمو القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الرابع من العام الماضي بنحو 2.1%، كما أظهرت البيانات تراجع طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي بنحو سبعة آلاف طلب، إلى 216 ألف طلب.ولا تزال الأسواق تحت ضغط الارتفاع المتواصل في عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في الصين.على صعيد الأسهم، تراجع سهم «فيسبوك» 7% إلى 207.81 دولار، بعد إعلان الشركة نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الرابع، في حين قفز سهم «تسلا» 10% إلى 638 دولاراً بدعم نتائج الأعمال القوية، وارتفع سهم «مايكروسوفت» 2.6% إلى 172 دولاراً.وعند الفتح كانت مؤشرات «داو جونز» و«ناسداك» و«ستاندرد آند بورز» منخفضة، بعد يوم من الأداء المتباين الأربعاء، حيث أغلق داو جونز مرتفعاً 0.04% إلى 28735.09 نقطة، وأغلق ناسداك مرتفعاً أيضاً 0.06%، إلى 9275.16 نقطة، بينما تراجع ستاندرد أند بورز 0.09%، ليغلق عند 3273.40 نقطة.

الأسهم الآسيوية

وانخفضت الأسهم اليابانية أمس الخميس، في ظل تراجع حاد لأسهم تايوان ما تسبب في تسارع وتيرة عمليات البيع في طوكيو، بينما يُبقي المستثمرون أنظارهم مسلطة على اجتماع لمنظمة الصحة العالمية يرتبط بتفشي فيروس كورونا.

وهبط المؤشر نيكاي القياسي 1.72% ليغلق عند 22977.75 نقطة. وخلال الجلسة لامست الأسهم اليابانية أدنى مستوى منذ 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتسارعت وتيرة خسائر الأسهم اليابانية بعد أن هبطت الأسهم في تايوان عند الفتح في أول جلسة تداول بعد عطلة العام القمري الجديد.

وأغلقت أسهم تايوان منخفضة 5.75%، وهو أكبر تراجع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، فيما قد يمثل استعراضاً لما سيكون عليه رد فعل الأسهم الصينية حين تستأنف أسواقها المالية عملها في الثالث من فبراير/شباط.

وفي اليابان قاد قطاع التكنولوجيا الانخفاض بعد أن نزل سهم سكرين هولدينجز بالحد الأقصى اليومي. وقلصت شركة إنتاج معدات تصنيع أشباه الموصلات توقعاتها للأرباح التشغيلية بنحو النصف الأربعاء، وتقدم 22 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 203.

وانخفض سهم سكرين هولدينجز 19.26%، وتلاه سهم أدفانتست كورب لصناعة معدات اختبار أشباه الموصلات الذي خسر 6.44%، و«آي إتش آي كورب» للآلات الصناعية التي نزل سهمها 5.59%. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.48% إلى 1674.77 نقطة.

الأسهم الأوروبية

ونزلت الأسهم الأوروبية كذلك، مع تنامي المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لوباء في الصين. وبحلول الساعة 08:05 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9%، متجهاً صوب أسوأ انخفاض أسبوعي في نحو أربعة أشهر.

وهبطت جميع القطاعات الفرعية في أوروبا مع تراجع قطاع التعدين، الذي يعول بقوة على الصين بسبب صادراتها من المعادن، 1.4%.

وانخفض مؤشر قطاع الطاقة 2.2%؛ إذ تعرض لضغوط من خسائر تكبدتها أسهم «رويال داتش شل» المدرجة في لندن بعد أن جاءت الأرباح الفصلية للشركات أقل من التوقعات، بفعل انخفاض أسعار النفط والغاز. (وكالات)