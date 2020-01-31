الإمارات أكثر الوجهات السياحية تميزاً في العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدرت دولة الإمارات التصنيف العالمي لأكثر الوجهات السياحية حصولاً على الجوائز المرموقة، وفقاً لبحث أصدرته وكالة «لوف هوليداي» البريطانية للسياحة، والتي درست ما يقرب من 2900 جائزة على مدى السنوات الخمس الماضية في ست فئات بما في ذلك السفر والضيافة والوجهات والأعمال والترفيه والحفاظ على الطبيعة.

وحازت دولة الإمارات 282 جائزة منذ عام 2015، لتكون أكثر الوجهات تميزاً في العالم، في حين احتلت الولايات المتحدة المرتبة الثانية برصيد 188 جائزة ، تلتها جنوب إفريقيا ب 133، ثم جزر المالديف (105) والمكسيك (93) والبرتغال (92) وجامايكا (88) وتايلاند (87) والصين (84) وأستراليا (83).

وتصدرت الإمارات التصنيفات في أربع فئات من الجوائز الست، بما في ذلك السفر، والضيافة والأعمال والترفيه، بينما فازت الولايات المتحدة في فئة أفضل وجهة عالمية.