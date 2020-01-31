38.9 طن الطلب الاستهلاكي على الذهب في الإمارات خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

قال مجلس الذهب العالمي إن الطلب على المعدن الأصفر على مستوى العالم تراجع في العام الماضي، إذ فاق ضعف المبيعات للمستهلكين الأفراد، الذين أحجموا عن الشراء جراء ارتفاع الأسعار، مشتريات ضخمة من جانب المستثمرين والبنوك المركزية.

وتراجع الطلب الاستهلاكي على الذهب في الإمارات بنحو 7% في العام الماضي إلى 38.9 طن، مقابل 42 طناً في 2018. ووصل التراجع في الربع الأخير من العام الماضي إلى نحو 9% ليتراجع الطلب إلى 9.7 طن، مقابل 10.6 طن في الربع الأخير من 2018. وتراجع الطلب على الحلي والمجوهرات الذهبية في الإمارات وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي الصادرة يوم أمس، بنحو 6% في العام الماضي إلى 34 طناً، مقابل 36.2 طن في 2018، ووصل التراجع في الربع الأخير من العام الماضي إلى نحو 9% ليبلغ الطلب نحو 8.6 طن مقابل 9.5 طن في الربع الأخير من عام 2018.

وتراجع الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنحو 14% في 2019 إلى 5 أطنان مقابل 5.8 طن في عام 2018. ووصل التراجع في الربع الأخير من العام الماضي إلى 5% بمستوى طلب وصل إلى 1.1 طن مقابل 1.16 طن في الربع الأخير من عام 2018.

وأظهرت بيانات المجلس أن نصيب الفرد من الطلب على الذهب في الدولة يعد بين الأكثر ارتفاعاً ضمن قائمة نشرها، وتضمنت دولاً مختارة حول العالم بحصة 3.6 جرام للفرد، ما يوازي نصيب الفرد في سويسرا، ولا يفوقه إلا الطلب في هونج كونج الذي وصل إلى 5.2 جرام للفرد.

لكن حصة الفرد في الإمارات واصل التراجع في السنوات الأخيرة حيث بلغت نحو 4 جرامات للفرد في 2018، و5.2 جرام عامي 2016 و2017. وكانت حصة الفرد في الإمارات نحو 9.3 جرام في 2010.

ووفقاً ل«رويترز»، ارتفعت الأسعار 18% في العام الماضي لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 2013 مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. ويُعتبر الذهب مخزناً آمناً للقيمة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية ويصبح أكثر جاذبية حين تنخفض أسعار الفائدة.لكن ارتفاع أسعار المعدن النفيس، التي بلغت مستويات قياسية في بعض العملات، يثبط الاهتمام بالحلي الذهبية والسبائك والعملات. وقال أليستير هويت رئيس وحدة معلومات الأسواق لدى مجلس الذهب العالمي، إن من المرجح أن يستمر هذا الحراك في 2020، مع إقبال البنوك المركزية والمستثمرين الذين ينتابهم القلق على شراء الذهب.

وقال المجلس «لا أتوقع تبدد أي من هذه (العوامل) قريبا». وأضاف في أحدث تقرير فصلي لاتجاهات الطلب على الذهب إن الطلب العالمي بلغ 4355.7 طن في العام الماضي بانخفاض 1% مقارنة مع 4401 طن في 2018.

وانتهى العام على أداء ضعيف، إذ قال المجلس إن الطلب في الفترة بين أكتوبر/‏ تشرين الأول، وديسمبر/‏ كانون الأول بلغ 1045.2 طن بانخفاض 19% مقارنة مع الفترة نفسها من 2018.

على الجانب الآخر من السوق، قال مجلس الذهب إن المعروض العالمي من المعدن النفيس ارتفع 2% إلى 4776.1 طن في العام الماضي بفضل زيادة بنسبة 115 في عمليات إعادة التدوير.