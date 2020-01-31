«اكتشف كيرلا» يعزز التعاون الاقتصادي المزدهر مع الهند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، افتتح الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة، فعاليات الدورة الثالثة من المعرض الهندي التجاري الثقافي «اكتشف كيرلا» في مركز إكسبو الشارقة، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع جريدة «جلف مادهيامام»، بمشاركة أكثر من 250 علامة تجارية، و4000 رجل أعمال، وتستمر فعالياته حتى الأول من فبراير المقبل.

حضر افتتاح المعرض- الذي يعد أكبر مهرجان هندي على مستوى الشرق الأوسط- عدد من الدبلوماسيين ورجال الأعمال وكبار الشخصيات والاقتصاديين في الإمارات والهند.

علاقات تاريخية

وأكد الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، أن تنظيم معرض «اكتشف كيرلا» للعام الثالث على التوالي، يعكس العلاقات التاريخية والتعاون المتبادل بين إمارة الشارقة وجمهورية الهند عموماً وولاية كيرلا على وجه الخصوص، كما يأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي المزدهر بين البلدين الصديقين، مثنياً على جهود غرفة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة على توفير كافة أشكال الدعم لهذا الحدث الذي يشكل فرصة قيمة لاستعراض عوامل الجذب الاستثمارية التي تمتلكها إمارة الشارقة في مختلف القطاعات، لاسيما السياحة والترفيه، والثقافة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية وغيرها.

مصالح مشتركة

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من جانبه قال وليد عبد الرحمن بوخاطر: «إن حرص غرفة الشارقة على تنظيم معرض «اكتشف كيرلا»، الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، يندرج ضمن مساعي الغرفة نحو تقوية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين إمارة الشارقة وولاية كيرلا الهندية، وتسخير إمكاناتها لإنجاح كافة الأحداث التي تسهم في

دفعها إلى آفاق أرحب وتوسيع قاعدة التعاون في مختلف المجالات»، مشيراً إلى أن العلاقات بين الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، هي علاقات تاريخية قائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية، ولاسيما الاقتصادية، حيث تعد الإمارات من أكبر الشركاء التجاريين للهند في منطقة الشرق الأوسط، فيما تعد الهند الشريك التجاري الأول للإمارات، إذ بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الهند 8 مليارات دولار، ما جعل الإمارات في المرتبة العاشرة بين أكبر المستثمرين من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر، فيما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي الهندي المباشر في الإمارات ما يزيد على 6.5 مليار دولار، وهذا ما يؤكد متانة العلاقات ومدى تجذرها.

بوابة لأسواق المنطقة

من جهته أكد سيف محمد المدفع، أن استضافة هذا الحدث المهم للعام الثالث في مركز إكسبو الشارقة، يؤكد مكانة إمارة الشارقة كبوابة لأسواق المنطقة، من خلال إتاحة الفرصة لمجتمع الأعمال الهندي للقاء نظيره المحلي، فضلاً عن الترويج للمزايا التنافسية والفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالشارقة، من خلال لقاءات العمل التي يشهدها المعرض، مشيراً إلى أن «اكتشف كيرلا» أصبح واحداً من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية المهمة التي تستضيفها إمارة الشارقة، نظراً لما يحظى به المعرض من اهتمام واسع من المواطنين والمقيمين وخصوصاً من أبناء الجالية الهندية المقيمة، مؤكداً أن المعرض يعد فرصة مواتية للشركات الإماراتية الراغبة بالتوسع بالسوق الهندي، وكذلك للشركات الهندية لتعزيز حضورها في أسواق الدولة والمنطقة.



250 ألف زائر



يشهد المعرض الذي نجح خلال دورتيه السابقتين باستقطاب أكثر من 250 ألف زائر، إطلاق جوائز التميز للسيدات، إلى جانب تنظيم مهرجان للمأكولات الخاصة بولاية كيرلا ومسابقات في الطهي، فضلاً عن تنظيم ملتقى رجال الأعمال، الذي يوفر الفرصة لأصحاب الشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الناشئة، للالتقاء بالخبراء الماليين والدبلوماسيين وصناع القرار، الذين سيقدمون أفكارهم وتجاربهم وتوجيهاتهم للشركات الناشئة، والطلاب وجميع أصحاب المصلحة، كما سيشهد اليوم الثاني عقد ورشة عمل باسم Bosses day out لرؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين، إلى جانب ذلك تتضمن أجندة «اكتشف كيرلا» تنظيم العديد من البرامج الثقافية المسائية التي تعد أكثر جذباً للجمهور من خلال استضافة أشهر نجوم السينما الهندية (بوليوود)، فضلاً عن الفعاليات المصاحبة التي تلائم كافة أفراد العائلة، والتي تحاكي أجواء ولاية كيرلا الهندية خاصة من حيث صالات العرض التي تم تصميمها بشكل يجسد أشهر الأماكن والمعالم في الولاية.