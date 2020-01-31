انخفاض أرباح «شل» 23% في 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت أرباح شل 16.5 مليار دولار في 2019 منخفضة 23% مقارنة مع العام السابق. وتخفض رويال داتش شل وتيرة برنامجها الضخم لإعادة شراء أسهم الشركة البالغة قيمته 25 مليار دولار بعد أن تسبب انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي في تراجع أرباح الشركة بواقع النصف في الثلاثة أشهر الأخيرة من 2019، ما دفع أسهمها للانخفاض لأدنى مستوى منذ يوليو/‏ تموز 2017.

وبينما حذرت الشركة البريطانية الهولندية مجدداً من أن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يؤثر في برنامجها لشراء الأسهم، وهو الأكبر في العالم، قال بن فان بيوردن الرئيس التنفيذي للشركة، إن شل ما زالت تعتزم استكماله.

وانخفضت أرباح شل الرئيسية في الربع الأخير من 2019 بواقع النصف إلى 2.9 مليار دولار من 5.7 مليار دولار في نفس الفترة من 2018، وهو أدنى مستوى فيما يزيد على ثلاث سنوات، في الوقت الذي تسبب فيه تراجع أسعار النفط والغاز في أن تتكبد الشركة تكاليف قيمتها 1.65 مليار دولار من حقول غاز تابعة لها في الولايات المتحدة. (رويترز)