شكرا لقرائتكم خبر عن «دويتشه بنك» يتكبّد 5.7 مليار يورو في 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال «دويتشه بنك» إنه تكبد خسارة قدرها 1.6 مليار يورو (1.78 مليار دولار) في الربع الأخير من 2019، ليصل إجمالي الخسارة للعام إلى 5.7 مليار يورو، في الوقت الذي يجتاز فيه البنك عملية إصلاح باهظة التكلفة. والخسارة الفصلية هي الثالثة على التوالي، والسنوية هي الخامسة على الترتيب لأكبر بنوك ألمانيا.
والنتائج أسوأ من التوقعات. وكان محللون يتوقعون أن يتكبد البنك خسائر بقيمة مليار يورو في الربع الرابع، وخمسة مليارات يورو للعام بالكامل.
وتختم تلك الأرقام عقداً مضطرباً للبنك ، الذي خسر إجمالا 15 مليار يورو على مدى السنوات الخمس الماضية، ما يمحو أكثر ربحاً بقيمة 9 مليارات يورو حققه خلال السنوات الخمس السابقة. ونزل سعر السهم 82% خلال السنوات العشر الماضية. (رويترز)
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