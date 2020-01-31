بنك إنجلترا يحذو حذو «الفيدرالي الأمريكي» ويثبت سعر الفائدة

أبقى بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس، قائلاً إن مؤشرات على أن اقتصاد بريطانيا في صعود منذ انتخابات ديسمبر/‏ كانون الأول ومؤشرات تعزز استقرار الاقتصاد العالمي تعني أنه ليست هناك حاجة في الوقت الحالي لمزيد من التحفيز.

يأتي ذلك بعد يوم من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير في أول اجتماعاته للسياسة النقدية هذا العام، وقالت اللجنة صانعة السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي في بيان، إن قرار الإبقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة في نطاق بين 1.5% و1.75% اتخذ بالإجماع».

وفي بريطانيا، كانت الأسواق المالية تتوقع بنسبة 50% فرصة للخفض لكن لجنة السياسة النقدية انقسمت مرة أخرى بواقع تأييد سبعة أصوات للإبقاء على سعر فائدة البنك عند 0.75% مقابل اثنين.