1.84 مليار درهم إيرادات منشآت أبوظبي الفندقية في 3 أشهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي إلى نحو 1.84 مليار درهم خلال الربع الأخير من عام 2019 بنمو نسبته 3.5% مقارنة مع 1.774 مليار درهم خلال الربع الأخير من عام 2018.

وترافقت الزيادة المسجلة في إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي (فنادق وشقق فندقية) وفقاً لما أعلنه مركز إحصاء أبوظبي أمس مع بلوغ عدد النزلاء مستوى 1.338 مليون نزيل خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما رفع من نسب الإشغال إلى 79.6%.

وبلغ عدد ليالي الإقامة في المنشآت الفندقية للإمارة خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر من العام الماضي 3630 ليلة بنمو نسبته 1.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018 وارتفع معدل إيرادات الغرف الفندقية من 427 درهماً إلى 433 درهماً في الليلة.

وكانت منطقة أبوظبي استحوذت على 1.165 مليون نزيل خلال الربع الأول من العام الماضي.. فيما وصل نصيب منطقة العين 135 ألف نزيل ومنطقة الظفرة 38 ألف نزيل.

وعلى مستوى النزلاء من حيث الجنسية فقد جاء النزلاء من الجنسية الآسيوية من غير العرب بالمرتبة الأولى وبواقع 363679 نزيلاً تلاهم حملة الجنسية الإماراتية 360007 نزلاء.. فيما وصل عدد النزلاء من الجنسية الأوروبية إلى 284379 نزيلاً و143889 نزيلاً من دول عربية أخرى و143889 من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوزع بقية العدد على حملة الجنسية من أمريكا الشمالية. والجنوبية وإفريقيا وأستراليا. (وام )