توقيع مذكرة تفاهم بين «الموارد البشرية» و«الشارقة الإسلامي»

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وقعت دائرة الموارد البشرية، ومصرف الشارقة الإسلامي مذكرة تفاهم ضمن برنامج «وفر» للولاء وخصومات موظفي حكومة الشارقة، في تعاون أول للبرنامج مع القطاع المصرفي في الدولة. بهدف توسعة قاعدة قطاعات الخدمات المقدمة لموظفي حكومة الشارقة، وإبرام عقود توفيرية تخدمهم كمستفيدين من بطاقة «وفر». وذلك بمقر دائرة الموارد البشرية الرئيسي باللية.

وقع المذكرة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية ممثلاً للدائرة، ومحمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي ممثلاً للمصرف. بحضور عدد من المديرين، ورؤساء الأقسام، والمسؤولين من الجهتين.

وتتيح المذكرة للطرفين منصة جديدة للشراكة والتعاون؛ تدعم التوجهات الاستراتيجية لكل منهما، وتسهل سبل التواصل في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تسهم في تحديد القواعد الأساسية للتعاون الذي يخدم الصالح العام وفق الإمكانيات والقوانين والأنظمة.

وتمنح المذكرة بموجبها موظفي حكومة الشارقة حاملي بطاقة «وفر» امتيازات عدة وباقة خصومات وتسهيلات في مصرف الشارقة الإسلامي، حيث تقدم مكافآت مادية حال تحويل الراتب إلى مصرف الشارقة الإسلامي، وعروضاً تشمل الإعفاء من بعض الاشتراطات ومجانية بعض الخدمات، ونسب تمويل شخصي مميزة، مع مرونة في مواعيد استحقاق القسط الأول وتأجيل الأقساط. وعروض بشأن تيسير الراتب المودع مقدماً، والقرض الحسن. وتمويل السيارات والعقارات بنسب تمويل وهوامش ربح مميزة. كما تمنح المذكرة مكافآت وميزات على بطاقة «سمايلز» لأميال السفر. ويستفيد من بنود هذه الاتفاقية جميع موظفي الدوائر والجهات التابعة لحكومة الشارقة التي تفوق 65 جهة والمستفيدين من بطاقة «وفر».

ويأتي توقيع المذكرة التي تتضمن تبادل المعرفة والدعم والخبرات انسجاماً مع نهج الطرفين القائم على تنمية المجتمع. وإيماناً منهما بأهمية الشراكة الاستراتيجية التي تخدم الصالح العام بين مختلف فئات المجتمع وشرائحه.

وأعرب الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في تصريح له بهذه المناسبة عن ترحيب الدائرة بهذا الانضمام المميز لمصرف الشارقة الإسلامي الذي يمثل ثقلاً اقتصادياً هاماً في إمارة الشارقة.

وثمن هذه الشراكة التي تنسجم مع الرؤى والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين مؤسسات وقطاعات الإمارة الحكومية والخاصة، لتعزيز الشراكات القائمة على الوصول إلى أهداف مشتركة ترتقي بالأداء والخدمة في الإمارة. وتسعى نحو التحسين المستمر الذي يجسد أفضل ما تتطلع إليه القيادة الحكيمة لإمارة الشارقة.

وقال محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي:«يعمل القطاع العام والخاص بإمارة الشارقة في انسجام تام تحت مظلة الرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تتسابق مختلف الجهات لتحقيق استراتيجياته وأفكاره النيّرة بما ينعكس على خدمة الإمارة وازدهارها».