المركزي الأوروبي يتعهد بإزالة العراقيل أمام اندماج بنوك «المنطقة»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهد رئيس المجلس الإشرافي بالبنك المركزي الأوروبي بإزالة بعض العراقيل أمام اندماج البنوك العابر للحدود في منطقة اليورو، مثل القيود المفروضة على نقل الأموال بين وحدات تابعة في دول مختلفة. ويدعو المركزي منذ فترة طويلة إلى اندماج في القطاع الذي يواجه صعوبات لتحقيق أرباح بسبب انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف شبكة فروعه التقليدية.

رويترز)

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