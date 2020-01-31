«سوسيتيه جنرال»: استمرار أزمة «كورونا» قد يهوي بالأسهم 10%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال خبراء في الأسواق ببنك سوسيتيه جنرال: إن أسواق الأسهم العالمية قد تهبط بنسبة 10% إذا حدث مزيد من التفاقم في الوضع المحيط بفيروس «كورونا» السريع الانتشار، والذي قتل أكثر من 130 شخصاً.

وأضافوا في مذكرة أنه إذا استمر انتشار الفيروس في الصين «فإن وزنها البالغ 18% في الاقتصاد العالمي سيكون له تأثير سلبي كاسح على بقية الاقتصاد العالمي».

ويلقي الفيروس بثقله على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. فالشركات تقلص السفر إلى الصين بينما تلغي خطوط الطيران الرحلات ومن أبرزها الخطوط الجوية البريطانية.

وتحولت منطقة ماكاو إلى بلدة أشباح، بينما خلت مراكز التسوق في العواصم الآسيوية من الناس تقريباً. وتضررت قطاعات من التعدين وحتى السلع الفاخرة؛ بسبب ذلك.

وذكر خبير اقتصادي حكومي أن النمو قد يتباطأ إلى 5% أو أقل في الربع الأول من 2020 في الوقت الذي تضرب فيه الأزمة المزيد من القطاعات، الأمر الذي قد يجبر رجال السياسة على الكشف عن مزيد من الإجراءات؛ لتحفيز الاقتصاد.

وقال تشانغ مينغ وهو خبير اقتصادي في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية؛ وهي مؤسسة بحثية حكومية بارزة في تقرير نشرته مجلة كايجينغ، إن التفشي قد يتسبب في خفض الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول بواقع نحو نقطة مئوية واحدة. وكان النمو عند 6% خلال الربع الرابع من العام الماضي. (رويترز)