1.05 مليار متوسط تجارة الإمارات من المجوهرات يومياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

ارتفع متوسط تجارة الإمارات اليومية في قطاع الذهب والمجوهرات الثمينة واللآلئ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة خلال عام 2019 بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالمتوسط اليومي لعام 2018، وذلك حسب بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والتي أظهرت أن حجم تجارة الإمارة في القطاع خلال الربع الأول من 2019 بلغ 95 مليار درهم بمتوسط يومي يصل إلى 1.05 مليار درهم.

ويشهد قطاع تجارة الذهب والمجوهرات الثمينة واللآلئ والأحجار الكريمة، نمواً في الإمارات، ويعود النمو المتواصل في صناعة وتجارة الذهب إلى زيادة النشاط السياحي في الأسواق وزيادة الطلب على منتجات الذهب، خصوصاً في قطاع تجارة الجملة وإعادة التصدير، لتبقى بذلك الإمارات عموماً ودبي خاصة مركزاً عالمياً لتجارة الذهب على المستويين الإقليمي والدولي. وقد كان حرص القيادة الحكيمة في الدولة وإدراكها المبكر لأهمية قطاع الذهب والمجوهرات قد دعم وعزز من عوامل النمو المتواصل.