شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كازاخستان يزور «دبي المالي العالمي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” استقبل عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي إلى جانب كبار مسؤولي المركز المالي، الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان. وحضر الاستقبال المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة وعدد من المسؤولين.

وعقد الطرفان اجتماعاً، تطرقا خلاله إلى قطاع الخدمات المالية وآفاق التعاون المشترك بين دولة الإمارات وكازاخستان.

وقدم كاظم مجسّم بوابة كريستالية حصرية بمركز دبي المالي العالمي للرئيس توكاييف، عربون تقدير لزيارته الكريمة إلى مركز دبي المالي العالمي.

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