بحث التعاون في التكنولوجيا والابتكار بين الإمارات وأمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

التقى عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية إيان ستيف، مساعد وزير التجارة الأمريكي والوفد المرافق له.

وركز اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في أبوظبي على بحث سبل زيادة التبادل التجاري، وتعزيز التعاون في القطاعات المهمة والحيوية ومنها التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي واقتصاد المعرفة القائم على الإبداع.

و أكد آل صالح في مستهل اللقاء متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، والتي ترتكز على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة بين الجانبين، وهو ما يجسده النمو المتواصل في أرقام التجارة البينية والتدفقات الاستثمارية في الاتجاهين.

ولفت آل صالح إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال الاستثمار في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في البلدين، مشيراً بهذا الخصوص إلى أن استثمارات الدولة في الولايات المتحدة تعد الأكبر بين الدول العربية المستثمرة في أمريكا.

وأكد آل صالح أهمية تكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين للتباحث وتبادل وجهات النظر حول الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.