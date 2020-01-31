«غرفة الشارقة»: مهرجان الساحل الشرقي للبيئة البحرية 6 فبراير

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن إطلاق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الساحل الشرقي للبيئة البحرية، الذي تستضيفه مدينة كلباء خلال الفترة 6-8 فبراير/‏‏شباط القادم؛ وذلك بالتعاون مع بلدية كلباء ونادي الشارقة للرياضات البحرية وجمعية كلباء لصيادي الأسماك ونادي سيدات كلباء، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويشارك فيه القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي انعقد أمس في كلباء، بحضور خليل محمد المنصوري مدير إدارة فروع غرفة الشارقة، وسلطان عبيد الزعابي مدير فرع كلباء، وحسن الزعابي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة للرياضات البحرية، ود. هشام عفيفي مستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مدير فرع الشارقة، ورؤساء وأعضاء اللجان المشاركة في الحدث.

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